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США отказываются от выплат в бюджет ВОЗ

10:00
Штаты перестают влистывать в ВОЗ - фото 1
Штаты перестают влистывать в ВОЗ

После того, как Всемирная организация охраны здоровья фактически провалила свою задачу и допустила пандемию COVID-19, американский лидер решил прекратить спонсировать ВОЗ.

Об этом Дональд Трамп заявил во время своего выступления в Белом доме во вторник, 14 апреля.

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По его словам, администрация президента США получила требование о приостановке выплат взносов Всемирной организации здоровья по причине неадекватной реакции верхушки ВОЗ на китайский коронавирус.

- ВОЗ потерпела глобальную неудачу в своем основном долге и должна понести ответственность. Пока будет проходить анализ работы организации, мы прекращаем ее финансирование. Этот процесс может занять от двух до трех месяцев, - подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что разочарован тем, что в ВОЗ отказывались расследовать случаи заражения в Китае, долгое время шли на поводу у Пекина, говорили о невозможности передачи болезни от человека к человеку и отказывались признавать ситуацию угрожающей всему миру. Именно это, по оценкам администрации США, и привело к масштабнейшей вспышке и гибели огромного количества людей.

Впрочем, решение Штатов прекратить влистывать деньги в координирующее борьбу агентство ООН может всерьез повлиять на ситуацию.

- В данный момент - время для единства и солидарной работы международного сообщества для того, чтобы остановить вирус и его разрушительные последствия, - отметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, по состоянию на сегодня число заразившихся COVID-19 в мире достигло двух миллионов человек. За две недели цифра инфицированных увеличилась в два раза. От болезни скончались почти 127 тысяч человек, свыше 484 тысяч заболевших выздоровели.

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