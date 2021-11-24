США обіцяють нові кари "Північному потоку-2"

Потік пригальмували / Nord Stream 2

Сполучені Штати Америки продовжать вводити санкції проти організацій, пов'язаних з російським газопроводом "Північний потік-2". Наразі США вже ввели санкції проти 17 кораблів і 8 осіб.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми продовжимо вивчати організації відповідно до наших зобов'язань. Також ми зобов'язані виконувати PEESA (Закон Про захист енергетичної безпеки Європи)", - сказав він.

Прайс зазначив, що США продовжать "демонструвати опозицію "Північному потоку-2" і прихильність енергетичній безпеці України.

"Це те, що ми продовжимо робити", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 23 листопада Вашингтон оголосив про розширення санкційного пакета проти причетних до реалізації російського проекту "Північний потік-2".

"Північний потік-2" мають запустити після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

На наступний день bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Ситуація навколо запуску "Північного потоку-2" створила величезну газову кризу у Європі, яка виявилася шантажем Путіна.