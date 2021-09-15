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США обіцяє Україні легендарний «Залізний купол»

17:06
«Залізний купол» мало не щодня рятує людські життя в Ізраїлі - фото 1
«Залізний купол» мало не щодня рятує людські життя в Ізраїлі / Гетті Іміджес

Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»). Ця система чудово зарекомендувала себе в Ізраїлі й не дає палестинським та іншим терористам завдавати значної шкоди своїім постійними обстрілами.

Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

В Офісі президента України заявили, що це є «першим результатом» візиту Володимира Зеленського до США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу чи передачі таких систем Україні.

Видання Politico вказує, що в законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів, яка не включає передачу систем ППО.

Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності, і що, за даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Під час нещодавнього візиту президента Зеленського до США Вашингтон підтвердив надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin й інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

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США оружие Израиль Новини Украина
Радіо Свобода
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