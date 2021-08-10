США, Канада та Велика Британія обклали Лукашенка новими санкціями

Лукашенко обклали / РІА "Новості"

У річницю початку масових протестів проти режиму Лукашенка в Білорусі США, Канада та Велика Британія запровадили нові санкції проти диктатора та його посіпак.

Президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив вже існуючі санкції проти білоруського режиму.

Санкції вводяться США у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією, а також заходами Європейського Союзу від 24 червня.

Санкції від США

"Сьогодні, у річницю шахрайських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джозеф Байден-молодший підписав виконавчий указ про подальші наслідки для Александра Лукашенка та його режиму за їхні триваючі атаки проти демократичних прагнень та прав білоруського народу, транснаціональні репресії та зловживання, порушення міжнародних норм та корупцію", - сказано у повідомленні Білого дому.

Підписаний Байденом указ розширює масштаби надзвичайного стану в країні, оголошеного 16 червня 2006 року, санкціонуючи введення санкцій щодо осіб, які працюють в певних секторах економіки Білорусі, включаючи оборонний сектор, сектор безпеки, енергетичний сектор, сектор хлориду калію, сектор тютюнових виробів, будівельний сектор, транспортний сектор або будь-який інший сектор економіки Білорусі.

Міністерство фінансів США у зв'язку з цим вводить найбільший на сьогодні раунд санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, зокрема, проти ВАТ "Білоруськалію" - одного з найбільших державних підприємств Білорусі та одного з найбільших світових виробників калійних добрив. Це підприємство у США вважають джерелом незаконного багатства режиму Лукашенка.

Також санкції вводяться проти Білоруського національного олімпійського комітету, який США звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон, провідних бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, з якими вони пов'язані, включаючи "Абсолютбанк", приватний білоруський банк.

Під санкції потрапили також додаткові суб'єкти, що працюють в тютюновій, будівельній, енергетичній і транспортній галузях економіки Білорусі.

Санкції від Сполученого Королівства

Авіаційні заходи передбачають заборону на польоти над Британією і приземлення білоруських авіаперевізників, а також заборону на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків Лукашенка.

Торгові санкції торкнуться калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям проти білоруського населення.

Фінансові заходи забороняють покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Також передбачена заборона на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі, а також зміни в політиці уряду Британії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на поставки зброї.

Британія також вводить санкції проти Михайла Гуцерієва, відомого російського бізнесмена, який є одним з основних приватних інвесторів в Білорусі і давнім соратником Лукашенка. Гуцерієв надавав підтримку уряду Білорусі, в тому числі використовуючи свої ділові інтереси.

"Режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Британія не прийме дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенка не буде продаватися у Британії, а наші аерокосмічні компанії не доторкнуться до його парку розкішних літаків , - заявив глава МЗС Домінік Рааб.

Канадські санкції

Канада оголосила нові санкції проти ключових секторів білоруської економіки, приурочивши їх до річниці сфальсифікованих президентських виборів.

"Сьогодні міністр закордонних справ Марк Гарно анонсував нові санкції згідно з Актом щодо спеціальних економічних заходів у відповідь на триваючі тяжкі й систематичні порушення прав людини у Білорусі. Нові заходи передбачають обмеження для ключових сфер білоруської економіки та мінімізують доступ представників державного сектору до міжнародного фінансування", - деталізують у заяві уряду Канади.

Сфери, яких торкнуться нові санкції - цінні папери та інструменти грошового ринку, фінансування боргу, страхування та перестрахування, нафтопродукти й продукція з хлориду калію. Зазначається, що заходи застосовуються у координації з діями міжнародних партнерів Канади.

Зазначається, що з дня сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі минув вже рік, і відтоді репресивні заходи білоруської влади проти своїх громадян не припинялися. Серед таких згадують переслідування протестувальників, активістів, незалежних ЗМІ; примусову посаду рейсу Ryanair задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича та його дівчини.

"Режим відмовився від конструктивного діалогу і немає ознак того, що він готовий шукати мирний і демократичний вихід з цієї кризи. Тому Канада вдається до нових санкцій. Це стане додатковим тиском на владу білорусі та стане чітким сигналом для білоруського народу про те, що Канада продовжує підтримувати їхні зусилля у боротьбі за право жити мирно, без страху переслідування, у відкритому та демократичному суспільстві", - наголошують у заяві.

Раніше Канада запровадила санкції проти загалом 72 посадовців режиму Лукашенка та п’яти компаній, а також анонсувала пакет фінансової підтримки обсягом понад 3 млн доларів для підтримки громадських організацій, що займаються просуванням демократії у Білорусі.