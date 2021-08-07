Срібло з гірким присмаком: Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпіади-2020

Хижняк здобув срібло й прагне реваншу / НОК

У Токіо 7 серпня відбувся фінал Олімпіади з боксу серед чоловіків у ваговій категорії 69-75 кілограмів. У вирішальному поєдинку зійшлись український боксер Олександр Хижняк та бразилець Еберт Соуза.

Український боксер з перших секунд захопив ініціативу, змушуючи Соузу часто клінчувати. Хижняк в своєму фірмовому стилі викидав безліч ударів, що дозволило виграти перший раунд одноголосним рішенням суддів.

У другому раунді Соуза почав відповідати, кілька разів Олександр пропустив контратаки бразильця, однак судді знову одноголосно віддали перевагу українцеві, який був активнішим та влучнішим.

У третьому Олександр Хижняк продовжив у тому ж ключі, але за півтори хвилини до завершення пропустив лівий боковий удар від Соузи і опинився на настилі. Рефері миттєво завершив бій, зафіксувавши нокаут.

Таким чином, Олександр Хижняк, два з половиною раунди володіючи беззаперечною перевагою, пропустив один удар і поступився. Ця помилка коштувала українцю золота. У підсумку здобув срібло Олімпійських Ігор.

Це п’яте срібло для України в Токіо. Всього українські спортсмени завоювали вже 16 нагород на Олімпіаді.

Попри те, що Олександра Хижняк зупинився за крок, щоб до своїх світових та континентальних титулів додати ще й олімпійське золото, віцечемпіон Олімпійських ігор в Токіо має сильний характер та налаштований таки здійснити свою мрію вже за три роки у столиці Франції.



«Дуже хотілося перемогти. І зараз важко прокоментувати фінальний поєдинок. Напевне, ще потрібно ще попрацювати, щоб заслужити золоту медаль. Буду продовжувати підготовку, попереду Париж», - поділився полтавський боксер з пресслужбою Національного олімпійського комітету України, відзначивши, що неодмінно матиме нагоду на реванш.



«Олімпійські ігри важко порівняти з іншими змаганнями. Тут всі супротивники дуже сильні. І перший суперник і останній – їх важко порівнювати. Але це дійсно високопрофесійні спортсмени. Я вже боксував з бразильцем і перемагав його. Сподіваюсь, в майбутньому ми зустрінемось знов і я його переможу».