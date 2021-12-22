Справа МН17: Прокурори вимагають для Гіркіна та Ко пожиттєві вироки

Терористи можуть отримати пожиттеві строки / Гетті Іміджес

Прокуратура Нідерландів запросила довічний термін для трьох росіян та одного колоборанта - громадянина України, звинувачених знищенні "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.

"Дії обвинувачених не лише позбавили життя 298 людей, вони залишили глибокі шрами в душах живих - родичів загиблих та жителів населених пунктів, поблизу яких сталася аварія МН17, - заявив представник прокуратури Нідерландів. - Жодне покарання для обвинувачених не буде справедливим".

Як вказує прокуратура Нідерландів, літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", що належить 53-й бригади ППО російських збройних сил у Курську і прибув на територію невизнаної "Донецької народної республіки" в ніч на 17 липня 2014 року.

Слідство довело, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участь у пуску ракети "Боїнгу", але віддав накази російським військовим.

У причетності до аварії літака звинувачуються:

Ігор Гіркін (Стрілков), громадянин Росії, "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР", відставний офіцер ФСБ

Сергій Дубинський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці

Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії

Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу "ГРУ" самопроголошеної "ДНР"

Прокуратура Нідерландів довела, що Гіркін запросив прибуття "Бука", а потім поставив йому завдання; Дубинський відповідав за транспортування установки до України, Пулатов і Харченком на місці допомагали "Буку" йти за наміченим маршрутом і потім повернутися до Росії.

Усі четверо обвинувачених "спільно керували планом знищення літака".

Звинувачення наголошує, що не важливо, який саме літак (цивільний чи військовий) хотіли збити обвинувачені. Їм звинувачують саме в намірі збити літак, а смерть 298 людей є обтяжливою обставиною.

Військові "ДНР", коли просили у Росії надіслати "Бук" та організувати його роботу, свідомо йшли на ризик для цивільних літаків.

"Для скоєння злочину кожен із учасників повинен був виконувати свою роль, кожен виконував цю важливу роль. При цьому була потрібна тісна співпраця всіх учасників", - зазначив представник прокуратури.

Прокуратура окремо зазначила, що Росія відіграла "ключову роль на початку та продовженні війни на сході України", підтримуючи нерегулярні військові формування та забезпечуючи їх зброєю.