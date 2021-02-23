"Спортмастер" забив на українські санкції й спокійнесенько працює далі

Санкції? Які санкції?

До такого не додумався й сам Медведчук - магазини мережі "Спортмастер" продовжують працювати, попри санкції. Компанія називає рішення РНБО «безпідставним» й відкрито саботує його.

Внесення до санкційного списку в компанії називають «неаргументованим» і «безпідставним».

«Прецедент щодо включення до санкційного списку викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України», — заявили в мережі.

На думку керівництва, на сьогодні «немає приводів і підстав» обмежувати діяльність компанії, тому «Спортмастер» продовжує працювати. Там додали, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників — а це близько 1,5 тисячі людей. За 25 років існування мережі відкрили понад 150 магазинів.

Є всі підстави вважати, що незабаром в гості до них завітає СБУ.

Нагадаємо, 19 лютого Україна ввела санкції проти компанії, яка володіє мережею «Спортмастер», — Sportmaster Operations Pte. Ltd, що розташована в Сінгапурі. Мережа магазинів цієї компанії також представлена в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

У держреєстрі бенефіціарами «Спортмастер-Україна» з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. У держреєстрі в усіх зазначене громадянство Мальти й адреса проживання у Швейцарії.

Проти мережі ввели наступні санкцї:

обмеження торгових операцій (повна заборона)

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України (повна заборона)

запобігання виведенню капіталів за межі України;

Заборона ввезення продукції сінгапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd " безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.