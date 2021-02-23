Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

"Спортмастер" забив на українські санкції й спокійнесенько працює далі

09:33
Санкції? Які санкції? - фото 1
Санкції? Які санкції?

До такого не додумався й сам Медведчук - магазини мережі "Спортмастер" продовжують працювати, попри санкції. Компанія називає рішення РНБО «безпідставним» й відкрито саботує його.

Внесення до санкційного списку в компанії називають «неаргументованим» і «безпідставним».

«Прецедент щодо включення до санкційного списку викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України», — заявили в мережі.

На думку керівництва, на сьогодні «немає приводів і підстав» обмежувати діяльність компанії, тому «Спортмастер» продовжує працювати. Там додали, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників — а це близько 1,5 тисячі людей. За 25 років існування мережі відкрили понад 150 магазинів.

Є всі підстави вважати, що незабаром в гості до них завітає СБУ.

Нагадаємо, 19 лютого Україна ввела санкції проти компанії, яка володіє мережею «Спортмастер», — Sportmaster Operations Pte. Ltd, що розташована в Сінгапурі. Мережа магазинів цієї компанії також представлена в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

У держреєстрі бенефіціарами «Спортмастер-Україна» з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. У держреєстрі в усіх зазначене громадянство Мальти й адреса проживання у Швейцарії.

Проти мережі ввели наступні санкцї:

  • обмеження торгових операцій (повна заборона)
  • обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України (повна заборона)
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • Заборона ввезення продукції сінгапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd " безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

 

  • Рада нацбезпеки і оборони 19 лютого ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля. Також у списку опинилися 19 компаній.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Санкции СНБО Спортмастер СБУ Новини Украина
Інтерфакс-Україна
Другое на тему
Стерненко отримав вирок - фото 1
Сергій Стерненко отримав 7 років колонії
11:55
Топменеджера Коломойського затримали в аеропорту - фото 1
Зняли з літака: У Борисполі затримали колишнього заступника голови Приватбанку
Вчера, 17:45
Українська делегація втрапила у гучний скандал - фото 1
Що це було: Український міністр тусувався з Кадировим
Вчера, 11:56
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Война в Афганистане обернулась многими жертвами и ускорила развал СССР - фото 1
На изломе. Почему отношение к афганской кампании и ее участникам не может быть однозначным
15 февраля, 18:50
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
02 февраля, 09:30
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50