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Спора нет: русские избрали тактику на тяжбу с Украиной в Гааге

16:00
Русские не собираются ни в чем признаваться - фото 1
Русские не собираются ни в чем признаваться

В Москве подготовились к рассмотрению иска от Киева в Гаагском суде по поводу нарушения конвенции по финансирования терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Пункты этих договоров российско-фашистские террористы нарушили тысячи раз за последние пять лет, только признаваться в содеянном Путин и его свора не собираются.

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Более того, боевики еще и собираются доказать свою невиновность в суде, который продолжится на следующей неделе.

А тактику русские избрали самую простую: отрицание проблемы как таковой. Агрессоры намерены утверждать, что никакого спора между Украиной и РФ по поводу конвенций нету, поскольку "нарушений не было".

- Мы намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей, - заявили в МИД РФ накануне заседания, не забыв упомянуть о "запрете русского языка", "гражданской войне" и "референдуме в Крыму".

Как известно, за развязанную русскими расовую дискриминацию в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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Гаага Россия судья терроризм Крым война Новости Украина
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