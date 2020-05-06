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Спонсор путинского хоккея и миллиардер застрелился в Подмосковье

21:00
Босов застрелился из Глока - фото 1
Босов застрелился из Глока

52-летний российский олигарх Дмитрий Босов покончил с собой в собственном доме в селе Усово в ночь на среду, 6 мая. Тело друга Путина с 9-мм отверстием в голове нашли родственники.

Как утверждают российские СМИ, занимавший некогда 86 строчку рейтинга по версии журнала Forbes Босов пустил себе пулю из пистолета Glock 19 четвертого поколения.

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Владелец крупных компаний "Аллтек", "Сибантрацит" и "Востокугль" некогда считался обладателем состояния в миллиард с лишним долларов. В прошлом году эксперты оценивали его имущество в 950 миллионов долларов.

Впрочем, с бизнесом у приближенного к Путину и спонсирующего "Ночную хоккейную лигу" с покатушками на льду самого ВВХ, было не все так хорошо. Ватоголовый российский террорист, игравший в хоккей в одной команде с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в последнее время поувольнял всех своих бизнес-партнеров и топ-менеджмент кучи предприятий. Он подозревал своих компаньонов в масштабных хищениях.

Хозяин компании, которая контролирует добычу и экспорт антрацита, а также крупнейшего в России производителя металлургических углей ушел в долги, покрыть который не могла даже продажа его предприятий.

В данный момент, как утверждают в террористическом следственном комитете РФ, на месте суицида миллиардера работают правоохранители.

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суицид Владимир Путин Олигархи Новости Дмитрий Босов
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