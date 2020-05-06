Спонсор путинского хоккея и миллиардер застрелился в Подмосковье

Босов застрелился из Глока

52-летний российский олигарх Дмитрий Босов покончил с собой в собственном доме в селе Усово в ночь на среду, 6 мая. Тело друга Путина с 9-мм отверстием в голове нашли родственники.

Как утверждают российские СМИ, занимавший некогда 86 строчку рейтинга по версии журнала Forbes Босов пустил себе пулю из пистолета Glock 19 четвертого поколения.

Владелец крупных компаний "Аллтек", "Сибантрацит" и "Востокугль" некогда считался обладателем состояния в миллиард с лишним долларов. В прошлом году эксперты оценивали его имущество в 950 миллионов долларов.

Впрочем, с бизнесом у приближенного к Путину и спонсирующего "Ночную хоккейную лигу" с покатушками на льду самого ВВХ, было не все так хорошо. Ватоголовый российский террорист, игравший в хоккей в одной команде с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в последнее время поувольнял всех своих бизнес-партнеров и топ-менеджмент кучи предприятий. Он подозревал своих компаньонов в масштабных хищениях.

Хозяин компании, которая контролирует добычу и экспорт антрацита, а также крупнейшего в России производителя металлургических углей ушел в долги, покрыть который не могла даже продажа его предприятий.

В данный момент, как утверждают в террористическом следственном комитете РФ, на месте суицида миллиардера работают правоохранители.