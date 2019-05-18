Спикер Думы взбесился из-за Зеленского. Говорит, у того "слабоумие"

Спикер Думы взбесился из-за Зеленского. Говорит, у того "слабоумие"

Не успел Зеленский пообещать вернуть Крым, как в России уже разразились ругательствами. Спикер Думы РФ Вячеслав Володин обозвал Зеленского слабоумным.

Обращение российского политика опубликовано в Facebook.

После всевозможной пурги о "защите прав" крымчан, "голос Думы" заявил следующее:

"А Владимир Зеленский должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление также бесславно, как и Порошенко. По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш Президент Владимир Путин не скажешь – "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - отметил Володин.

И добавил, что тот (т.е. Зеленский - прим. ред) скорее всего болен слабоумием.

"Могу объяснить заявление Зеленского тем, что возможно оно связано с начинающимся заболеванием деменцией".

Из всего потока слов, нас больше всего заинтересовало упоминание осла. Что же это за осел? Неужели Путин ? Скорее "да", чем "нет". Думаем, вы с нами согласны.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым Украине.

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым Украине.

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