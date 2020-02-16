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Спецназ “повязал” разыскиваемого криминального авторитета, который ни от кого не прятался

20:00
"Клоун" дал последнюю гастроль - фото 1
"Клоун" дал последнюю гастроль

В воскресенье, 16 февраля, под Киевом в результате спецоперации был схвачен известный вор в законе Евгений Анисимов (кличка "Клоун"), 1975 года рождения.

Акция проходила в ТРЦ “Атмосфера” под Киевом и ее непосредственными исполнителями был добрый десяток спецназовцев с автоматами, а также сопровождалась оперативной съемкой.

Задержанного “Клоуна” обвиняют в вымогательстве, краже бюджетных средств, рекете, организации и участии в преступной группировке и тд.

Смотрите видео эффектного задержания "Клоуна" Анисимова - 16.02.2020:

Евгений Анисимов почти 6 лет был в розыске, в том числе - разыскивался Интерполом, однако все это время он проживал под Киевом - в элитном поселке Козин. Его соседями были представители украинской элиты и никто не делал из места нахождения “Клоуна” тайны.

Отметим, что о задержании Анисимова написал также известный видеоблогер и водочный магнат Евгений Черняк. Она назвал “Клоуна” смотрящим от Януковича за родным ему Запорожьем, а также поведал, что сдал Анисимова подельник. Однако, если учитывать озвученную выше информацию, стоит предположить, что “Клоуна” не “сдали”, а “слили”.

Победная реляция Евгения Черняка:

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