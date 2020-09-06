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Спасение Одессы от танкера Delfi: Криклий заявил о финальной стадии операции

14:00
Танкер Delfi попытаются поднять - фото 1
Танкер Delfi попытаются поднять

Утром в воскресенье, 6 сентября, начался решающий этап по устранению затонувшего корабля с прибрежной зоны пляжа "Дельфин". Если у специалистов получится убрать танкер, его смогут отправить на ремонт или окончательно списать.

Как написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, сегодня сотрудники ООО "Краншип", компании "Бруклин-Киев", "Морского инженерного бюро" и Ассоциации морских портов Украины начали работу в рамках завершающей стадии ликвидаций последствия аварии "Делфи".

Из танкера "Делфи" снова вытекло топливо (ВИДЕО)

По словам Криклия, подрядчики займутся откачкой воды из танков, проведут испытания судна на проникновение внутрь воды, а также перетаскиванием судна на глубину.

- Завершением станет заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей и плавкраном "Атлас-4", получение уверенности в возможности перехода из акватории и непосредственно сам переход, - отметил чиновник.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее. Закончилось это полнейшим провалом и экологической катастрофы, после чего за дело взялись представители государства.

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