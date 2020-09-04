Владимир Зеленский Карантин в Украине Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Из танкера "Делфи" снова вытекло топливо (ВИДЕО)

15:00
Из танкера Делфи снова течет дизель - фото 1
Из танкера Делфи снова течет дизель

Многострадальный корабль, севший на мель возле одного из пляжей Одессы в конце прошлого года, снова стал источником экологического загрязнения моря.

Об очередной утечке нефтепродуктов сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Затонувший танкер Delfi наконец-то выровняли и почти перевернули (ФОТО)

По его словам, в воде возле места катастрофы танкера обнаружили концентрацию нефтепродуктов, большую нормы в 5,8 раза.

"Вчера специалисты государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 3 сентября 2020 года. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод", - отметил Малеваный.

Для того, чтобы в очередной раз постараться спасти природу от последствий технологических провалов спасатели снова разместили вокруг танкера сорбент.

Как утверждает чиновник, утечка произошла из-за того, что с танкером продолжают проводить работы для его поднятия.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее. Закончилось это полнейшим провалом и экологической катастрофы, после чего за дело взялись представители государства.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
судно корабль Танкер Delfi Одесса Новости
Без Табу
Другое на тему
Лукашенко может избежать европейских санкций - фото 1
Из-за позиции Германии, Франции и Италии Лукашенко не включат в санкционный список
11:00
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
10:25
Коронавирус и не думает отступать - фото 1
Антирекорд заражения: в Украине выявили больше 2700 новых инфицированных COVID-19
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00