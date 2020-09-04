Из танкера "Делфи" снова вытекло топливо (ВИДЕО)

Из танкера Делфи снова течет дизель

Многострадальный корабль, севший на мель возле одного из пляжей Одессы в конце прошлого года, снова стал источником экологического загрязнения моря.

Об очередной утечке нефтепродуктов сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, в воде возле места катастрофы танкера обнаружили концентрацию нефтепродуктов, большую нормы в 5,8 раза.

"Вчера специалисты государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 3 сентября 2020 года. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод", - отметил Малеваный.

Для того, чтобы в очередной раз постараться спасти природу от последствий технологических провалов спасатели снова разместили вокруг танкера сорбент.

Как утверждает чиновник, утечка произошла из-за того, что с танкером продолжают проводить работы для его поднятия.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее. Закончилось это полнейшим провалом и экологической катастрофы, после чего за дело взялись представители государства.