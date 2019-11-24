Создание Каталонского кризиса: в Испании задержали вооруженного русского и украинца

Испанцы задержали двоих причастных к работе ГРУ в Каталонии

Испанские правоохранители активно расследуют уголовные дела о вмешательстве Кремля в создание крайне напряженной обстановки в 2017-м в Каталонии. По этому делу в октябре этого года были задержаны двое подозреваемых - граждане России и Украины.

По данным журналистов издания El Mundo, следователи с уверенностью отмечают, что все факты говорят о работе сверхсекретного российского подразделения, которое занимается разрушением Европы изнутри.

Как утверждают источники авторитетного СМИ, обоих причастных к провокациям, которые привели к масштабным акциям протеста и проведению референдума о независимости Каталонии, упаковали 4 октября в провинции Жирона. Работающие на Москву террористы неслись на "Мерседесе" с белорусскими номерами в сторону Франции. При злоумышленниках нашли новехонькую гранату М-75 российского производства.

Более того, следователи установили, что на одного из упакованных уже был выдан ордер на орест, но на другое имя.

Суд избрал для обоих меру пресечения в виде содержания под стражей с формулировкой "для расследования их деятельности, направленной на политическую дестабилизацию Испании с использованием Каталонского конфликта".

Правоохранители связывают обоих террористов со старшим офицером российской военной разведки Денисом Сергеевым, который несколько раз перед протестами посещал Барселону под именем Сергея Федотова. Последний заезд шпиона в регион прошел за три дня до первого референдума.

"Федотов" был ответственным за хакерскую деятельность и активность российских агентов в сети в день голосования.

Как известно, 27 октября 2017-го парламент Каталонии объявил о независимости. Сенат Испании после этого сразу же отменил автономию региона, а премьер-министр королевства пообещал навести порядок. Мадрид поставил во главе региона первого вице-премьера центрального правительства.

Через несколько дней Конституционный суд Испании прекратил действие декларации о независимости Каталонии.