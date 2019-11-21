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Испания расследует роль ГРУ РФ на Каталонский кризис

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К шатаниям заборов и попыткам довести сепаратизм в Каталонии до уровня тотального беспорядка в Испании, причастны российские разведчики. Террористы из сверхсекретного подразделения ГРУ 29155 могут быть напрямую ответственны за создание Каталонского кризиса.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили журналисты издания El País, ссылаясь на собственные источники.

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По данным СМИ, национальный суд Испании приступил к расследованию российского участия в попытке провозглашения независимости Каталонии от королевства.

Постановил исследовать роль Кремля судья Мануэль Гарсия-Кастельон, который поручил вести следствие Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании. Этот институт специализируется на борьбе с терроризмом.

Все подробные данные о ходе производства находятся в тайне, но касаются они работы элитного военного подразделения 29155, которое больше 10 лет работает на созданием кризиса в странах Европы, а также над организацией заказных убийств ненавидимых Путиным лиц за границей.

Напомним, недавно журналисты The New York Times заявили о том, что о существовании российских агентурных сетей разведчики стран-членов ЕС узнали во время расследования отравления Скрипалей. Боевики из ГРУ оказались причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и многим другим ситуациям, которые привели к кризису.

Как известно, 27 октября 2017-го парламент Каталонии объявил о независимости. Сенат Испании после этого сразу же отменил автономию региона, а премьер-министр королевства пообещал навести порядок. Мадрид поставил во главе региона первого вице-премьера центрального правительства.

Через несколько дней Конституционный суд Испании прекратил действие декларации о независимости Каталонии.

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Каталония Испания ГРУ Россия уголовное дело Владимир Путин терроризм Новости Мир
El País
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