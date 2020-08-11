СOVID-19 продолжил наступать в Украине, зараженных все больше

СOVID-19 продолжил наступать в Украине, зараженных все больше

Во вторник, 11 августа, отечественный Минздрав обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"11 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 83 115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 951 летальный, 44934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1 158 новых случаев. Всего проведено 1 195 561 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 575 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.