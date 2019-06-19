Кучма назвал новые условия для разблокировки торговли с "ДНР" и "ЛНР"

Кучма утверждает, что для снятия блокады террористы должны перерегистрировать предприятия

Как бы не пытались в команде Зеленского провергнуть попытки восстановить торговые отношения с оккупированными территориями, сделать это не удастся. Особенно после сегодняшних заявлений лидера дипмиссии Украины в Минске Леонида Кучмы.

В среду, 19 июня, экс-президент Украины, назначенный нынешним на должность главы делегации от нашей страны в Трехсторонней контактной группе, дал разъяснения за снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР".

А поскольку эта тема была поднята в Минске во второй раз, стало быть ее на полном серьезе обговаривали в на первом заседании в ТКГ при новом президенте Украины.

Сегодня же Кучма заявил, что СНБО Не будет пересматривать органичения по ОРДиЛО до тех пор, пока захваченные оккупантами заводы и предприятия не вернутся к деятельности в украинском правовом поле. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - процитировала помощница слова своего шефа.

Кроме того, Кучма сегодня вполне ожидаемо выступил за введение так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе. Только вот, само собой, оккупанты придерживаться отказа от использования вооружения не станут.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.