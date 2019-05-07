Советник Путина предрек еврейскую колонизацию Донбасса

Советник Путина предрек еврейскую колонизацию Донбасса

Россиян хлебом не корми, а дай понапридумывать теорий заговора о «геноциде» бравых жителей Донбасса. Но тут к власти пришел Зеленский – явный представитель известной национальности – и о фашистах стало говорить как-то неудобно… Пришлось сочинить кое-что новое.

И советник Путина Сергей Глазьев не затупил и выдал следующую идею: а что если новая власть зачистит Донбасс и заселит его коварными евреями?

Кошмарный сон Глазьева

И это не шутка! Этот бред он написал для колонки газеты "Завтра". По мнению чиновника, на администрацию Зеленского сделал явную ставку Дональд Трамп. А так как Трамп поддерживает Израиль, отсюда следует вывод, что….

Зеленский планирует еврейский захват мира

А что следует – мы читали выше. Интересно, будь бредовые иллюзии Глазьева правдой, откуда Украина взяла бы столько евреев? По последним статистическим данным, в нашей стране проживает около 120 тыс. лиц еврейской национальности. Маловато для заселения...

Как думаете, сколько из них горит желанием поехать на ПМЖ в разрушенный Донбасс?

Напомним, официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется.

Армейские чародеи будто бы могут проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы.