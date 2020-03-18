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"Приватбанк" приостановил обмен валюты: Но не везде

16:21
"Приватбанк" приостановил обмен валюты, но не везде: Что известно - фото 1
"Приватбанк" приостановил обмен валюты, но не везде: Что известно

В среду, 18 марта, "ПриватБанк" приостановил обмен гривны на иностранную валюту в кассах.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отныне финучреждение будет проводить валютообменные операции лишь в безналичном формате через мобильный банк "Privat24", веб-версию "Приват24" и сеть терминалов самообслуживания.

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Также в банке уточнили, что любые операции с наличной гривной как в кассах учреждения, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

Напомним, в последние несколько дней на фоне пандемии коронавируса и падения котировок мировых бирж украинская гривна переживает не лучшие времена. Для поддержания курса отечественной валюты НБУ продолжает сбывать запасы иностранной валюты.

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