война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Виталий Маркив Владимир Зеленский

Соратника Януковича вернули в розыск

16:10
Соратника Януковича снова вернули в розыск - фото 1
Соратника Януковича снова вернули в розыск

Соратника Януковича Юрия Иванющенко снова объявили в розыск.

ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"

Об этом сообщает УП со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

"Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко. Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен", - заявил Тракало.

Отметим, что Иванющенко был окончательно оправдан 27 июня после поступления необходимых документов из прокуратуры.

"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявлял ранее спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Для справки

Юрий Иванющенко (род. 1959) – экс-нардеп "Партии регионов", а по совместительству и уголовный авторитет под прозвищем "Юра Енакиевский".

В конце 2014 г. соратнику Януковича объявили о подозрении в совершении правонарушения ("Получение неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц").

В 2015 и 2016 годах адвокаты успешно разваливали обвинения, а в середине апреля 2019 г. со злоумышленника и вовсе сняли все подозрения из-за "отсутствия состава преступления".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Иванющенко Виктор Янукович Национальная полиция розыск Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский реагирует на критику, вернее - отбивается - фото 1
Зеленский ответил на все вопросы. Ну, почти
17:47
Зеленский изменил состав СНБО - фото 1
Зеленский изменил состав СНБО. Кто туда вошел?
17:10
Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг - фото 1
Вакарчук уделал Порошенко – рейтинг
15:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
Вчера, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...