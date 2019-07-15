Соратника Януковича вернули в розыск

Соратника Януковича снова вернули в розыск

Соратника Януковича Юрия Иванющенко снова объявили в розыск.

Об этом сообщает УП со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

"Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко. Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен", - заявил Тракало.

Отметим, что Иванющенко был окончательно оправдан 27 июня после поступления необходимых документов из прокуратуры.

"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявлял ранее спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Для справки

Юрий Иванющенко (род. 1959) – экс-нардеп "Партии регионов", а по совместительству и уголовный авторитет под прозвищем "Юра Енакиевский".

В конце 2014 г. соратнику Януковича объявили о подозрении в совершении правонарушения ("Получение неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц").



В 2015 и 2016 годах адвокаты успешно разваливали обвинения, а в середине апреля 2019 г. со злоумышленника и вовсе сняли все подозрения из-за "отсутствия состава преступления".