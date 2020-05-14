Соперник Ломаченко отказался от боя за абсолютное чемпионство

Лопес ищет новых соперников вместо Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес, который является чемпионом мира по версии IBF, объявил о том, что его встреча с украинцем Василием Ломаченко не состоится. Для ватного украинского спортсмена эта новость чрезвычайно плохая, поскольку в случае победы он мог бы оформить абсолютное чемпионство.

Как утверждает американец, на ринг в ближайшее время он выйдет не с Василием Ломаченко, хотя и имя следующего соперника еще неизвестно.

- Ломаченко находится в Украине. Из-за коронавируса там ввели карантин и наложили запрет на рейсы, так что он физически не может прибыть в США. Мы попытались сделать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили, - заявил Лопес в четверг, 14 мая.

Хейни - регулярный чемпион по версии WBC, а Ломаченко значится "франчайзинговым" владельцем титула этой организации. Так что в случае победы любого боксера из пары Лопес-Хейни украинец может посражаться за обладание всеми поясами.

Как известно, против Теофимо Лопеса Ломаченко должен был сразиться 30 мая, но поединок отлжили на неопределенный срок. Буквально недавно глава компании Top Rank и промоутер украинца заявил, что убедил Лопеса драться с Ломаченко даже при пустых трибунах. Впрочем, судя по всему, американец не очень-то и хочет выходить на ринг против такого сильного соперника. Да еще и без зрителей, что значительно урежет его гонорар.

Напомним, третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа прошлого года в бою против Люка Кэмпбелла. К титулу абсолютного чемпиона в своей профессиональной карьере Ломаченко идет без малого семь лет. Выступая в своем "родном весе", украинец настолько убедительно разбирал своих соперников, что соглашаться на бой с ним никто не хотел. Поэтому ему пришлось перешагнуть аж через две весовые категории.