Сообщник луцкого террориста вышел на свободу

Дмитрий Михайленко вышел на свободу

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что Дмитрий Михайленко, которого подозревают в причастности к совершению тяжкого преступления, вышел из СИЗО буквально на третий день после избрания ему меры пресечения.

Об этом сегодня заявил адвокат обвиняемого Андрей Костяной, отметив, что 175 тысяч гривен залога за Михайленко внесли почти сразу.

Почему подозреваемый в торговле оружием вообще оказался на свободе, хотя санкция этой статьи не предусматривает возможности внесения залога, не ясно.

Более того, на безальтернативной посадке злоумышленника в СИЗО настаивали и прокуроры. Тем не менее, как известно, Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал Михайленко достаточно лояльную меру пресечения, которая и дала ему возможность оказаться на воле.

Сообщнику Максима Кривоша инкриминируют торговлю оружием. Он якобы пересылал через "Новую почту" и оружие, и боеприпасы в различные города Украины. Сам подозреваемый говорит о том, что торговал монетами.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма.

Чуть позже злоумышленник вышел из автобуса и сложил оружие. К нему подскочили несколько полицейских, которые застегнули на нем наручиники и увели. Спустя минуту на БТРе с пафосом прикатила группа захвата. Не обнаружив преступника, растерянные спецназовцы укатили ни с чем.

После "успешно проведенной" спецоперации видосик с Зеленским с его соцсетей удалили.