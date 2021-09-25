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Сьогодні відбудеться бій Усик - Джошуа

12:04
Бій Усик - Джошуа - дивимось онлайн 25 вересня - фото 1
Бій Усик - Джошуа - дивимось онлайн 25 вересня

25 вересня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси в бою з українським претендентом Олександром Усиком.

Бій Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня на арені «Тоттенгем» в Лондоні. Для українця поєдинок стане першим чемпіонським в суперважкій вазі.

Початок шоу заплановано на 25 вересня о 22:00 за Києвом. Бій розпочнеться орієнтовно в 01:00 в ніч з 25 на 26 вересня.

Усик - Джошуа - промо бою року:

Поєдинок в прямому ефірі для України транслюватиме відеосервіс MEGOGO в форматі pay-per-view.

Вчора боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Офіційний вага Усика - 100,2 кг. Це рекордна вага Усика в кар’єрі. Українець виявився легшим за Джошуа майже на дев'ять кілограм.

Олександр Усик може заробити за бій 6 мільйонів євро.

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Новини Спорт
Укрінформ
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