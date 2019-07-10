Социологи завысили рейтинги "Слуги народа" и срезали "Голос" до непроходных результатов

Социологи удивляют новыми рейтингами

Судя по всему, за две недели до досрочных выборов в Верховную Раду началась самая настоящая война соцопросов. Исследования одних компаний в корне отличаются от результатов, полученных другими.

В среду, 10 июля, представители Киевского международного института социологии опубликовали очередные рейтинги политических сил, которые свидетельствуют либо о весьма кардинальных изменениях среди предпочтений украинцев, либо о подтасовке результатов.

Исходя из того, что значительные перемены претерпели позиции партий Зеленского "Слуга народа" и "Голос" Святослава Вакарчука, стоит склоняться ко второй версии. Поскольку команда Зе за последние недели регулярно шкварилась, а "Голос", в принципе, ничем серьезным не отметился.

Тем не менее, социологи КМИСа утверждают, что определившиеся с выбором граждане практически не оставили шансов "Голосу" на попадание в Раду.

Болшинство мандатов по-прежнему забирают помощники действующих нардепов, регионалы и иностранцы из "Слуги народа" с рейтингом в 48,5%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - "За Жизнь", за которую якобы готовы проголосовать 14,1% респондентов. Улучшает свои позиции переименованная и немного реформированная БПП - "Европейская Солидарность", которая может занять 9,2% партийных кресел в парламенте. Замыкает список проходных "Батькивщина" с 6,2%.

К числу претендентов по не совсем понятным причинам начали относиться представители "Голоса", которым социологи прочат 4,4%.

Непроходными значатся также разваливающаяся "Сила и Честь" Игоря Смешко с их 4,1%, недобитые рыги из "Оппоблока" набирают 2,5%, "радикалы" - 2,4% и представители партии Владимира Гройсмана - 2,3%.

Без всяких шансов попасть в ВР остался и вечно ненабирающий баллы Анатолий Гриценко - 1,8%. "Свободовцы" с Шарием держатся на уровне 1,6%.

А на последних местах закрепились "Самопоміч" с 0,7% симпатий избирателей и "Аграрная партия" - 0,1%.