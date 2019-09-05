Собчак приехала в Киев и обозвала украинцев – ВИДЕО
Собчак приехала в Киев и обозвала украинцев – ВИДЕО
На днях шоувумен Ксения Собчак прибыла в Киев и обозвала украинцев братским народом России.
Об этом она сообщила в интервью "Новое время".
"Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Этот выход сейчас не возможен, но он был бы самым правильным", - заявила Собчак.
Отвечая же на вопрос "чей Крым", телеведущая сказала, что украинский, однако по этому вопросу нужно провести "референдум".
Отметим, что "дружбы с Россией" ищут не только по ту сторону границы, но и у нас. Так, намедни украинский боксер Василий Ломаченко назвал войну на Донбассе обычной "дележкой наверху". Больше о скандале узнаете здесь.
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