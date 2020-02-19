СНБО: Совместного патрулирования с террористами не будет

Алексей Данилов в роли "разрушителя мифов"

Главе СНБО пришлось оправдываться за ставшие скандальными слова президента Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе.

Как заявил в интервью каналу "Украина 24" Алексей Данилов, президента не так поняли и “зрады” нет. Террористы из “ДНР” и “ЛНР” не будут допущены к совместному патрулированию границы вместе с ВСУ.

По словам Данилова, пограничники должны стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании.

«Есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие», - пояснил Данилов, не уточнив, как будет проходить отбор и будет определяться - кто имел оружие и воевал на стороне русских оккупантов, а кто нет.

Данилов уточнил, что Украина не будет патрулировать с теми, кто повинен в военных преступлениях. «Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях. Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать, что это за человек, чем он занимался в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю – это не могут быть люди, которые убивали украинцев», – заявил Алексей Данилов.

Чиновник также заявил, что процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться при согласовании с ОБСЕ либо другой международной организацией.