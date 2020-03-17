СНБО рассмотрит введение ЧП по всей Украине
Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский решил экстренно созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для обсуждения текущей ситуации с коронавирусом.
Как утверждает источник издания "Зеркало недели" в Кабмине, во время внеочередного заседания СНБО власть имущие будут оговаривать возможность введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.
Впрочем, объявить режим ЧП одномоментно у Зеленского не получится - даже при положительном решении Совета вопрос должны рассмотреть депутаты Верховной Рады.
К слову, во время вчерашнего эфира ток-шоу "Свобода слова" на ICTV Владимир Зеленский уже обещал ввести чрезвычайное положение в случае, если это потребуется:
"Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно — мы введем чрезвычайное положение".
Фактически режим ЧП означает переход управления страны в ручной режим, а также внедрение целого ряда жестких ограничений для граждан. При этом силовики смогут быть наделены дополнительными полномочиями, что, в целом, может развять руки Зе команде при договорняках с русскими и принятии спорных законов.
Напомним, по состоянию на сегодня в Украине медики официально подтвердили семь случаев инфицирования COVID-19. Два из них - летальных. Реальное же количество зараженных никто не знает. Судя по всему, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.
Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.
Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.