СНБО рассмотрит введение ЧП по всей Украине

СНБО может ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Украины

Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский решил экстренно созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для обсуждения текущей ситуации с коронавирусом.

Как утверждает источник издания "Зеркало недели" в Кабмине, во время внеочередного заседания СНБО власть имущие будут оговаривать возможность введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.

Впрочем, объявить режим ЧП одномоментно у Зеленского не получится - даже при положительном решении Совета вопрос должны рассмотреть депутаты Верховной Рады.

К слову, во время вчерашнего эфира ток-шоу "Свобода слова" на ICTV Владимир Зеленский уже обещал ввести чрезвычайное положение в случае, если это потребуется:

"Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно — мы введем чрезвычайное положение".

Фактически режим ЧП означает переход управления страны в ручной режим, а также внедрение целого ряда жестких ограничений для граждан. При этом силовики смогут быть наделены дополнительными полномочиями, что, в целом, может развять руки Зе команде при договорняках с русскими и принятии спорных законов.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине медики официально подтвердили семь случаев инфицирования COVID-19. Два из них - летальных. Реальное же количество зараженных никто не знает. Судя по всему, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.