На съезде "ЕС" повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ

На съезде "ЕС" повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ

На съезде партии "Европейская солидарность", на котором объявили об участии Марины Порошенко на местных выборах в Киеве, повесили баннер с ошибкой.

Об этом сообщает Новое время.

Вместо "допомАгати" на баннере было написано "допомОгати". К удивлению редакции БЕЗ ТАБУ, среди комментаторов трансляции съезда никто не обратил внимание на эту ошибку.

Что произошло на съезде?

16 сентября партия "Европейская солидарность" представила Марину Порошенко в качестве своего кандидата № 1 на местных выборах в Киеве.

"Пришло время превратить Киев в настоящую европейскую столицу! Наша профессиональная команда "Европейской Солидарности" идет в Киевсовет, чтобы решить проблемы людей, не способна решить власть. Мы можем это сделать и обязательно сделаем! Об этом заявила Марина Порошенко, лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской сонет", - заявила пресс-служба "ЕС".

Популярна ли ЕС среди киевлян?

Согласно последнему соцопросу группы Рейтинг, самой популярной политсилой на местных выборах в Киеве является партия УДАР (23,6%), второе место занимает "Слуга народа" (13,6%), третье - партия "Европейская солидарность" ( 13,1%).