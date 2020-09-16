Владимир Зеленский Георгий Гонгадзе Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

На съезде "ЕС" повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ

17:20
На съезде "ЕС" повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ - фото 1
На съезде "ЕС" повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ

На съезде партии "Европейская солидарность", на котором объявили об участии Марины Порошенко на местных выборах в Киеве, повесили баннер с ошибкой.

Пальчевского уличили в постоянной лжи и работе с политтехнологом регионалов (ВИДЕО)

Об этом сообщает Новое время.

Вместо "допомАгати" на баннере было написано "допомОгати". К удивлению редакции БЕЗ ТАБУ, среди комментаторов трансляции съезда никто не обратил внимание на эту ошибку.

На съезде 'ЕС' повесили баннер с ошибкой – ФОТОФАКТ - фото 205489

Что произошло на съезде?

16 сентября партия "Европейская солидарность" представила Марину Порошенко в качестве своего кандидата 1 на местных выборах в Киеве.

"Пришло время превратить Киев в настоящую европейскую столицу! Наша профессиональная команда "Европейской Солидарности" идет в Киевсовет, чтобы решить проблемы людей, не способна решить власть. Мы можем это сделать и обязательно сделаем! Об этом заявила Марина Порошенко, лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской сонет", - заявила пресс-служба "ЕС".

Популярна ли ЕС среди киевлян?

Согласно последнему соцопросу группы Рейтинг, самой популярной политсилой на местных выборах в Киеве является партия УДАР (23,6%), второе место занимает "Слуга народа" (13,6%), третье - партия "Европейская солидарность" ( 13,1%).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Марина Порошенко Европейская Солидарность Киев Новости Украина
Новое время
Другое на тему
КСУ признал часть положений закона о НАБУ неконституционными - фото 1
КСУ признал часть положений закона о НАБУ неконституционными
21:12
Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи - фото 1
Дело Юрченко: НАБУ обвинило Венедиктову во лжи
19:24
Лукашенко попросил у Путина оружие: Что происходит - фото 1
Лукашенко попросил у Путина оружие: Что происходит
18:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30