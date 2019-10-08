Смотрящая вдаль: Что было в 3 и 4 серии

Смотрящая вдаль против наркобизнеса / СТБ

Вечером во вторник, 8 октября, смотрите новые серии детектива Смотрящая вдаль от СТБ. Все подробности 3 и 4 серий - читайте и смотрите на Без Табу.

Редакция, конечно, не обладает в полной мере даром героини сериала "Смотрящая вдаль" Анны Севостьяновой предвидеть будущее, но заглянуть на пару часов вперед - нам по силам. Собственно, благодаря этому навыку и появляется на сайте описание новых серий сериала.

Смотрящая вдаль - что будет в 3 серии:

Попов приходит к Анне и говорит, что хочет разобраться: вся эта история с Александром началась после видения Анны. А ведь он ей вначале не поверил, решил что «сеструха» сошла с ума. Он обещает проверить по своим каналам есть ли у Атапина недруги, желающие его смерти.

Преступный авторитет Петр Лавриненко, который занимается торговлей наркотиками, потерявший дорогой «товар», уже оплаченный «партнерами» крайне недоволен. Его человеку Чкония, кому и предназначались "стройматериалы", надо подготовиться, что отвечать на допросах.

Смотрящая вдаль - что будет в 4 серии:

Анна при помощи своих видений спасает собаку Павлова Попова. Отправители и получатели наркотиков ищут способы вернуть товар.

Атапин встречается с Анной, Анна рассказывает ему о том, что в него будут стрелять во дворе их дома 12 октября.

На допросе Чкония категорически заявляет, что ни о каких наркотиках не знает. Атапин «выпасает» Попова и находит удобный момент, чтобы подойти к нему.

У Анны еще одно видение: нападение вооруженных людей на какую-то стоянку, в ходе которого погибает охранник с родимым пятном на лице.

Смотрящая вдаль 2019 - смотреть онлайн сериала:

Роль Анны исполнила Елена Радевич, ее мужа Александра – Антон Батырев, а полицейского Алексея Попова – Кирилл Жандаров.

Также в ролях: Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

В сериале 12 серий. Премьера 3 серии - 8 октября в 21:00 на телеканале СТБ, начало 4 серии - в 22:00.