Смотрящая вдаль: Что будет в 1 и 2 серии

Смотрим вдаль вместе с СТБ

В понедельник, 7 октября, на СТБ стартует новый сериал. На этот раз смотрим детективный сериала с налетом мистики и всего такого. Подробности первых серий - на Без Табу.

Новый сериал состоит из 12 эпизодов. Показывать "Смотрящую даль" будут сразу по 2 серии за вечер с понедельника по четверг, первая серия начнется в 21:00, вторая - в 22:00

Смотрящая вдаль 2019 - что будет в 1 серии

АНЯ СЕВАСТЬЯНОВА с детства имела дар предвидеть события будущего. Она собирается выйти замуж за АЛЕКСАНДРА АТАПИНА, бывшего полицейского, а сейчас - успешного предпринимателя, занимаюшегося производством строительных материалов.

У Анны возникает видение: ее жениха убьют через 12 дней во дворе их дома. Анна обращается за помощью к АЛЕКСЕЮ ПОПОВУ, чтобы предотвратить убийство. Алексей - «братик» Анны. Леша и Аня росли вместе с детства.

Алексей к Анне всегда испытывал чувства более сильные, чем братские - он любил ее. Попов обещает, что отвезёт её в клинику Сальского. С помощью этого человека они постараются во всём разобраться.

Смотрящая вдаль 2019 - что будет во 2 серии

С фабрики Атапина выезжает фура со строительными материалами по заказу некоего предпринимателя Чкония из города Энска. Но кроме заказа в фуру заранее были погружены фирменные мешки строительной смеси фирмы Атапина, в которых заложена большая партия метамфетамина (если первая серия содержит отсылки к "Пункту назначения", то во второй цитата из "Во все тяжкие").

Груженая фура отправляется в путь. На трассе машину останавливают копы и обнаруживают наркотики. Попов предупреждает Атапина о предстоящем задержании.Александр ударяется в бега.

Звучит вполне себе ничего. Посмотрим, оправдает ли сериал ожидания.

Смотрящая вдаль 2019 - смотреть онлайн сериала: