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Смотрящая вдаль: Что будет в 11 и 12 серии и чем все закончится

15:08
Смотрящая вдаль - чем завершится сериал - фото 1
Смотрящая вдаль - чем завершится сериал / СТБ

Детективный сериал Смотрящая вдаль завершается - уже во вторник, 15 октября, канал СТБ покажет заключительные серии. Все подробности финальных эпизодов - на Без Табу.

Ровно в 21:00 в эфире СТБ начнется показ 11 серии сериала Смотрящая вдаль, показ 12 серии - сразу следом - в 22:00, когда все прояснится и смотреть вдаль будет более-менее безопасно.

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Смотрящая вдаль - что будет в 11 серии:

Лаврик звонит Громову и шантажирует его: или Громов найдет способ переправить фуру с наркотиками в Энск или Ирину убьют.

Громов и Атапин разрабатывают план спасения женщин. Громов организовывает Атапину побег из СИЗО. Теперь они вдвоем против банды и против полиции.

Ирину и Анну привозят на охотничью базу, в логово Лаврика. Они решают бежать, но побег не удается. Женщин хватают, но тут появляется Атапин - они с Громовым, преодолев все трудности, рискуя жизнью, после опасных приключений, все-таки добираются до бандитского логова и спасают своих любимых.

Смотрящая вдаль - что будет в 12 серии:

Анна встречает Александра, освобожденного из СИЗО. Они наконец-то вместе, но сегодня наступило то, роковое число. Все происходит, как в видении Анны: к подъезду их дома подъезжает такси. Из машины выходят Александр и Анна. И тут звучат выстрелы. Александр падает на землю. Анна подбегает к нему, НО он открывает глаза. Он жив! (на нем бронежилет).

Во дворе работают оперативники - задержаны Гусаренко, стрелявший в Атапина и Мирошкин, стоявший на стреме. Попов угоняет оперативную машину в которой находилась Анна и привозит ее на свою дачу. Атапин, догадавшись куда повез Анну Попов, врывается в комнату, начинается драка. Перевес на стороне Попова, ему осталось сделать последнее движение и ненавистный Атапин умрет.

 

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