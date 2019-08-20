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Удивительная миссис Мейзел: Дата выхода 3 сезона и трейлер

16:10
Мидж на пути к успеху - фото 1
Мидж на пути к успеху

В стриминговом сервисе Amazon Prime Video назвали точную дату выхода третьего финального сезона сериала Удивительная миссис Мейзел.

Премьера третьего сезона самого смешного и ироничного сериала последних лет - Удивительная миссис Мейзел - состоится 6 декабря 2019 года (в Украине из-за разницы во времени - на день позже).

Удивительная миссис Мейзел: Четыре причины посмотреть сериал за ночь

Это будет последний сезон для обласканного критиками и нежно любимого буквально всеми сериала от постановщицы Эми Шерман-Палладино.

Удивительная миссис Мейзел 2019 - смотрите онлайн трейлер 3 сезона:

В главных ролях - все те же: Рэйчел Броснхэн, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Майк Зеген, Закари Ливай и Марин Хинкль.

Сериал рассказывает о домохозяйке и образцовой жене Мидж Мейзел, которая кардинально меняет свою жизнь и становится стендап-комиком. Все это происходит на фоне великолепного Нью-Йорка конца 1950-х - начала 1960-х.

Первый сезон сериала сразу же стал хитом, собрал кучу наград и получил культовый статус. Второй сезон вышел еще более эффектным, а потому нет никаких оснований не верить, что у автором и актеров шоу вновь получится удивить.

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