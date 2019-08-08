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Смешко обезглавил свою партию, но не полностью. Что происходит? - ФОТО

21:40
Смешко обезглавил свою партию. Что творится? - фото 1
Смешко обезглавил свою партию. Что творится?

Партию Игоря Смешко "Сила и честь" постиг раскол: оттуда вышло несколько руководителей.

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Об этом сообщается на сайте политсилы.

"За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии "Сила и честь" следующих граждан Украины", - говорится в сообщении

Так кто же попал в список раскольников? Если верить пресс-службе, он весьма внушительный.

Вот имена уже экс-соратников Смешко.

Смешко обезглавил свою партию, но не полностью. Что происходит? - ФОТО - фото 185658

Отметим, что информация о проблемах в "Силе и честь" появлялась в СМИ и ранее.

По данным источников, экс-СБУшник весьма заслуженно навлек на себя гнев однопартийцев. Причина стара, как мир: эгоизм, нарциссизм и самодурство лидера.

Вот что рассказал по этому поводу уже бывший член "Силы", а также бывший замгенпрокурора и зам-главы СБУ - Николай Обиход.

"Так, странные личности в окружении лидера партии ориентируют его на совершение разрушительных шагов в партийном строительстве. В частности, для региональных организаций готовится авантюра с заменой недемократическим путем и в нарушение устава партии, их руководителей, который были избраны на демократических партийных выборах”, - отметил экс-замглавы СБУ времен Кучмы.

И добавил, что Смешко хочет превратить подчиненных в "крепостных". Но те, видать, не захотели.

Напомним, "Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот ответку.

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Игорь Смешко Партия Новости Украина
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