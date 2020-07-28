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Смерть волонтера Кучапина: менты не провели ключевую экспертизу

23:00
Выводы судмедэксперта о причине смерти Алексея Кучапина могут быть неверными - фото 1
Выводы судмедэксперта о причине смерти Алексея Кучапина могут быть неверными

Милиционеры, постоянно утверждавшие о том, что 39-летний Алексей Кучапин умер "природной смертью", не проверили кровь покойного на наличие в ней каких-либо сторонних веществ.

Об этом заявил адвокат Александр Чулок, отметивший, что судмедэксперты явно не провели нужный объем работы для установления реальных причин гибели молодого мужчины.

Автор версии об убийстве волонтера Кучапина отказался от показаний и согласился с полицией

- Эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу, - отметил юрист. - Официальная версия - отказ от нее якобы из-за начавшегося процесса гниения. Именно такую причину вписали в заключение судебно-медицинского эксперта. В документах прописано, что Алексей умер естественной смертью.

В то же время жена и друзья волонтера с версией о самоубийстве категорически не соглашаются. Хотя менты рассказывали о якобы найденной возле тела записке.

Как утверждают друзья убитого, Алексей Кучапин исчез 16 июля при крайне странных остоятельствах. Изначально мужчина объявил знакомым, что уезжает в Днепр по делам с помощью сервиса Bla bla car, после чего перестал выходить на связь. При этом никаких поездок он не заказывал, а также удалился из всех волонтерских чатов и групп.

В последнее время он активно занимался борьбой с продажей детей и пытался выбраться из рабства нескольким девочкам-сиротам. Кроме того, волонтер возвращал незаконно отобранные у пожилых людей и инвалидов квартиры, а также всячески старался улучшить жизнь бездомным.

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