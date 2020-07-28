Смерть волонтера Кучапина: менты не провели ключевую экспертизу

Выводы судмедэксперта о причине смерти Алексея Кучапина могут быть неверными

Милиционеры, постоянно утверждавшие о том, что 39-летний Алексей Кучапин умер "природной смертью", не проверили кровь покойного на наличие в ней каких-либо сторонних веществ.

Об этом заявил адвокат Александр Чулок, отметивший, что судмедэксперты явно не провели нужный объем работы для установления реальных причин гибели молодого мужчины.

- Эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу, - отметил юрист. - Официальная версия - отказ от нее якобы из-за начавшегося процесса гниения. Именно такую причину вписали в заключение судебно-медицинского эксперта. В документах прописано, что Алексей умер естественной смертью.

В то же время жена и друзья волонтера с версией о самоубийстве категорически не соглашаются. Хотя менты рассказывали о якобы найденной возле тела записке.

Как утверждают друзья убитого, Алексей Кучапин исчез 16 июля при крайне странных остоятельствах. Изначально мужчина объявил знакомым, что уезжает в Днепр по делам с помощью сервиса Bla bla car, после чего перестал выходить на связь. При этом никаких поездок он не заказывал, а также удалился из всех волонтерских чатов и групп.

В последнее время он активно занимался борьбой с продажей детей и пытался выбраться из рабства нескольким девочкам-сиротам. Кроме того, волонтер возвращал незаконно отобранные у пожилых людей и инвалидов квартиры, а также всячески старался улучшить жизнь бездомным.