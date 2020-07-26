Автор версии об убийстве волонтера Кучапина отказался от показаний и согласился с полицией

"Друг" волонтера Кучапина отказался от всех своих слов

Священник-волонтер Захария Керстюк, отчаянно боровшийся с мусорским беспределом и заявлявший о том, что Алексея Кучапина убили, внезапно отказался от своих слов. И даже оклеветал себя в пользу версий полиции, которые сами же себе и противоречат.

На своей странице в Facebook Керстюк заявил о том, что "получил неопровержимые доказательства" того, что смерть Кучапина не была вызвана насильственными действиями", а правоохранительные органы "сработали профессионально, оперативно, в рамках принятых процедур".

"Хочу заявить, что это заявление было написано мной лично, добровольно, при сознательной памяти и здравом смысле. Никакого давления на меня не совершалось и не было ни от полиции и других органов власти, ни от церквей, которые являются партнерами "Дома Милосердия", ни от кого-то другого, - внезапно написал волонтер. - Мое участие в этой истории является позорным, поскольку я никогда не занимался помощью бездомным, как утверждал ранее. Я ничего не знаю о деятельности "Дома милосердия", организации, которую называл партнерской, а также не имел никаких отношений с Кучапиним, несмотря на то, что называл его близким другом. К инстаграм-странице bezdomnie.ua никакого отношения я не имею, и даже не имею представления, кто ее ведет, и почему на ней дублировались все написании здесь мной фейковые сообщения. Прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение".

Примечательно, что разворот на 180 градусов произошел после того, как ведущий католического "Радио Мария" Алексей Погорелов заявил о том, что все слухи об убийстве волонтера исходят от одного источника - Керстюка, а также не выдерживают никакой критики.

Более того, о доверии версиям полиции писали и руководители "Дома милосердия".

Как утверждают друзья убитого, Алексей Кучапин исчез при крайне странных остоятельствах. Изначально мужчина объявил знакомым, что уезжает в Днепр по делам с помощью сервиса Bla bla car, после чего перестал выходить на связь. При этом никаких поездок он не заказывал, а также удалился из всех волонтерских чатов и групп.

В последнее время он активно занимался борьбой с продажей детей и пытался выбраться из рабства нескольким девочкам-сиротам. Кроме того, волонтер возвращал незаконно отобранные у пожилых людей и инвалидов квартиры, а также всячески старался улучшить жизнь бездомным.