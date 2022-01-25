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Смерть окупантам: До України прибула велика партія американської зброї

20:02
Нові Javelin вже у Києві - фото 1
Нові Javelin вже у Києві / МО

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Вантаж містить сучасне обладнання і боєприпаси для підтримки Збройних сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.

В першу чергу, мова йде про ПТРК Javelin та постріли до них. Javelin - унікальна протитанкова технологія, яка здатна зупинити російські панцерники - у окупантів проти Javelin відповіді нема.

Нагадаємо, уночі 22 січня до аеропорту «Бориспіль» прибула перша, а 23 січня - друга партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів, затвердженого президентом Байденом у грудні 2021 року.

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Javelin летальное оружие США военная помощь война Новини Украина
Укрінформ
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