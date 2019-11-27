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"Слугу народа" проплатили компании-"уголовники" - СМИ

19:00
Слугу народа спонсировали компании-"уголовники" - СМИ - фото 1
Слугу народа спонсировали компании-"уголовники" - СМИ

Более десяти компании, проспонсировавших "Слугу народа", являются фигурантами уголовных дел.

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Об этом сообщает "Слідство.інфо".

Как передает СМИ, Партии "Слуга народа" с июля по сентябрь этого года перевели 95 млн. грн. Одинадцять из 30-ти доноров Команды Зе фигурируют в уголовных делах. Фирмы с сомнительной репутацией профинансировали наибольшую парламентскую партию на 30 млн. грн., что составляет треть от вышеупомянутой суммы.

Но есть нюанс…

Согласно украинскому законодательству, наличие уголовных дел не является препятствием для финансирования политических партий. Однако этот факт не является оправданием для "Слуги народа", поскольку политсила наверняка была ознакомлена с прошлым своих доноров.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила госфинансирование партий.

Согласно принятым поправкам к Закону Украины "О политических партиях", отныне поддержку государства теряют все политсилы, не прошедшие 5-процентный барьер. Для сравнения, ранее на "помощь" бюджета могли надеяться все партии, которые получили на выборах в Раду 2 % голосов. Но и это не все: те силы, которые преодолеют барьер, будут получать помощь в урезанном виде. Больше об этом читайте здесь.

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Партия Слуга народа финансирование Новости Украина
Слідство.інфо.
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