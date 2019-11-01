Слугу народа Скороход прокидали с законом, она устроила истерику (ВИДЕО)

Анна Скороход расплакалась из-за того, что партия гнет свою линию / Ян Доброносов

В четверг, 31 октября, Верховная Рада рассматривала законопроект об анбандинге в "Нафтогазе", но при этом представители пропрезидентской партии не включили в документ правки, хотя на заседании комитета и обещали сделать это.

На отсутствие правок обратила внимание автор предложенных изменений Анна Скороход, после чего сразу же эмоционально обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

Тот апеллировал не внесение изменений тем, что "партия в целом была против них", хотя Скороход и кричала, что ее предложения обещали рассмотреть на голосовании.

- Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и гвоорил мне: "Перестань их подавать", – заявила Скороход в истерике. - Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст - и они не соблюдены! Что это за отношение?

В итоге кто-то из коллег небрежно бросил рыдающей девушке "успокойтесь, вам ещё рожать", а Разумков все же вынес некоторые правки на голосование, но Рада их не поддержала.

"За" высказались только 158 нардепов.