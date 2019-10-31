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САП отправила повестки членам финкомитета Рады

09:20
Холодницкий ждет звонков от "слуг народа" - фото 1
Холодницкий ждет звонков от "слуг народа"

Работники специальной антикоррупционной прокуратуры ждут общения в нардепами, которые не сумели продавить закон о ликвидации коррупционных схем. Поговаривают, что за провал нужно благодарить "Слуг народа", которым влистали по 30 тысяч долларов на человека.

Теперь же следователи расследуют возможное полученные взяток членами Зе команды, но делают это несколько вяло.

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- Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала всех членов финансового комитете Верховной Рады на допрос о получении ими взяток за голосование, - заявил глава САП Назар Холодницкий. - Мы готовы пойти на встречу парламентариям и сделать так, чтобы они не отрывались от работы.

Договариваться о времени прихода и дачи показаний, как утверждает руководитель ведомства, каждый из нардепов должен самостоятельно, позвонив по указанному в повестке телефону.

Напомним, в САП открыли уголовное дело против 11 членов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа". Они якобы получили по 30 тысяч долларов за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Фактически же к уголовке привел внутренний скандал между мажоритарщиками Коломойского и депутатами-списочниками, которые сражаются между собой и за сферы влияния, и за продавливание нужных той или иной группе решений.

Причем отказ рекомендовать закон к принятию был выгоден соратнику Коломойского Александру Яценко, который может быть лишен баблишка если только законопроект заработает. Среди заартачившихся и не пустивших документ на голосование - скандальный Александр Дубинский, которого в ВР и называют человеком днепровского олигарха.

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Коррупция САП Назар Холодницкий Партия Слуга народа уголовное дело Новости
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