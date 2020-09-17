Организатор нападения на Гандзюк признал свою вину

Павловский в суде признался в совершении преступления

Вечером в среду, 16 сентября, Игорь Павловский, которого подозревали в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк по заказу Владислава Мангера, сознался в содеянном.

В ходе заседания Приморского районного суда Одессы Павловский попросил судью утвердить соглашение о признании вины, хотя раньше адвокаты Мангера подали заявление о том, что он подписал сделку под давлением.

- Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания, - заявил организатор нападения, которое завершилось убийством, чем лишил Мангера надежды на уход из-под ответственности за содеянное в случае справедливого судебного разбирательства.

Кроме того, юристы бывшего главы Херсонского облсовета пытались рассказать служителям Фемиды, что их подзащитный является потерпевшей стороной, но их фактически никто не слушал.

В итоге судьи объявили перерыв до 25 сентября, удовлетворив ходатайства об участии родителей Гандзюк и ее мужа в процессе.

Что же касается Мангера, то он наверняка постарается повлиять на судей до того момента, как они утвердят сделку Павловского со следствием.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство. Мангера же сажать никто не собирался очень долго. Правоохранители постоянно пытались слить дело. Вполне может быть, что это связано с тем, что он профинансировал партию Зеленского "Слуга народа". А не так давно генпрокурор Венедиктова поспешила отдать приказ своим подчиненным о передаче дела в суд для рассмотрения по существу. При этом доказательств, собранных прокурорскими, явно не достаточно для вынесения обвинительного вердикта, в чем активисты усмотрели попытку окончательно слить производство об убийстве Гандзюк.

Тем не менее, в Печерском райсуде Киева после масштабных акций протеста решили посадить Мангера под стражу до 28 июля.