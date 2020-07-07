"Слуги народа" собираются уволить Криклия

Против Криклия выступили нардепы-сепары

Представители пропрезидентской партии хотят объявить очередного назначенного ими же министра бесполезным и не справившимся. Судя по всему, единственный член правительства, которого Зе команда объявит неэффективным окажется Арсен Аваков.

На своей странице в Facebook зашкваренный пособник сепаров Дубинского-Бужанского Александр Куницкий написал о проявленной инициативе о лишении министра инфраструктуры должности.

По его словам, постановление об увольнении Владислава Криклия одобрили уже около 15 депутатов.

"Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО. Демонстрирую с Александром Дубинским, ему видео как проходит проверка ГБО, и выдача бумажек за 3200 грн. под крышей его министерства", - написал нардеп, опубликовав соответствующее видео.

Не ясно только, почему "мамалюбитскорость" Дубинский впрягается за схематоз с установкой ГБО, ведь все его машины явно не оборудованы схемой удешевления езды.

Под постановлением об увольнении Криклия уже поставили свои подписи Максим Пашквоский, Александр Скичко и другие нардепы от "Слуг народа", а также внефракционные пророссийские коллаборанты Андрей Деркач и Илья Кива.

Напомним, представители Зе команды внедрили систему устанавливаемого на авто сертификации газобалонного оборудования, что привело и к резкому удорожанию стоимости процесса, а также к коррупционным схемам по выдаче чинушами документов.