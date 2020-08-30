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"Слуги народа" проводят съезд в своем офисе, где зафиксировали вспышку COVID-19

15:00
"Слуги народа" готовятся к масштабному движу - фото 1
"Слуги народа" готовятся к масштабному движу

В команде Зеленского завершают последние приготовления к масштабной сходке всех примазавшихся к Зе команде. В движухе примут участие не только смотрящие и десятники, отвечающие за правильную политику партии, но и сам президент.

Примечательно, что двухдневный слет "слуг" долженз был начаться в офисе партии поломавшегося монобольшинства в бизнец-центре "Парковый" еще 29 августа, но там обнаружили вспышку коронавируса.

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Сразу восемь сотрудников политсилы Зеленского сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19, из-за чего дату старта мероприятия пришлось отложить на несколько дней. Об этом рассказал руководитель фракции Давид Арахамия.

- Накануне старта избирательной кампании нам пришлось несколько раз переносить проведение съезда. Причина тому организационная. В день назначения даты у нас восемь человек из офиса партии заболели коронавирусом. Была такая вспышка. Пришлось срочно всех тестировать и дезинфицировать помещения.

Так или иначе, в "Слугах народа" собираются и без того серьезно нарушить нормы карантина, собрав сотни работников политсилы в одном помещении. Кроме того, на съезде будет выступать президент Зеленский.

Также к движухе имени партии Зе команды допустят множество представителей СМИ, которые лояльно относятся к президенту и его окружению. Критикующим президента журналистам аккредитацию не выдают.

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Давид Арахамия Сериал Слуга народа Владимир Зеленский Новости
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