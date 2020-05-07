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"Слуги народа" придумали как избавляться от бесполезных и неудобных министров

19:00
"Слуги народа" хотят увольнять министров по новой процедуре - фото 1
"Слуги народа" хотят увольнять министров по новой процедуре

Народные депутаты из партии поломавшегося монобольшинства "Слуга народа" решили запилить законопроект, который переписывает процедуру увольнения министров. Сделали они это под предлогом реализации статей Конституции. Той самой, которую Зе команда регулярно нарушает.

Как написала на своей странице в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, проект закона "Об интерпелляции" будет внесен в Раду уже в ближашее время.

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"Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду. При этом у нас отсутствуют законодательные положения, которые конкретизировали такое конституционное право парламента. Исключение - разве что закон "О статусе народного депутата Украины", дающий нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля. Выход - процедура интерпелляции. Право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра".

Как следует из речи нардепа, инициировать расправу над любым главой министерства смогут представители любого комитета ВР или группа из 45 нардепов. После - вопрос увольнения выносятся на рассмотрение профильного комитета, а затем - ставится на голосование парламента.

Будет ли этот закон касаться "вечного" главу МВД Арсена Авакова, Кравчук не уточнила. Впрочем, нет никаких сомнений, что даже без прописанного в документах иммунитета один из самых влиятельных чиновников в Украине останется неприкасаемым.

Напомним, за год с лишним президентства Владимира Зеленского сменилось уже два состава правительства, а некоторые министерства и вовсе сменили по три руководителя. Тем не менее, с каждой сменой властей ситуация в экономике Украины только лишь усугубляется.

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