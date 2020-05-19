"Слуги народа" и регионал: нардепы переписали состав комиссии по реинтеграции Донбасса

Нардепы переписали состав комиссии по возвращению оккупированных территорий

Во вторник, 19 мая, нардепы решили изменить состав Временной специальной комиссии ВРУ, которая занимается восстановлением территориальной целостности Украины.

И хотя само название говорит о полноценной работе по возвращению всех отжатых русскими земель под юрисдикцию Украины, на самом деле все усилия власть имущих направлены только на реинтеграцию Донбасса, а о Крыме чиновники успешно "забыли" и не любят вспоминать.

Сегодня же 289 парламентариев проголосовали за проект постановления №2677 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "Об образовании Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины".

Документ гласит о том, что из состава комиссии выкинули лидера "Слуги народа" Давида Арахамию. Вместо него в орган внедрили представителя партии сломавшегося монобольшинства Вадима Галайчука и "внефракционного" регионала от "Оппозиционного блока" Мусу Магомедова.

В таком прекрасном и не частично антиукраинском составе ВСК должна "обеспечивать изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий".

Почему Арахамию вычеркнули из состава комиссии, неизвестно.

Напомним, на Банковой очень торопятся провести местные выборы на территории, которая до сих пор оккупирована. При том, что участие жителей ныне захваченных русскими городов в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

Как известно, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.