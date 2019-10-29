Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем

16:20
Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем - фото 1
Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем

Депутаты от "Слуги народа" массово сделали прививки от дифтерии. Прямо на рабочем месте.

В Киеве у школьника, которого не привили родители, обнаружили дифтерию

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции "слуги народа" публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте. Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Его нужно проводить каждые десять лет как детям, так и взрослым", - говорится в сообщении.

Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем - фото 190347

Напомним, в Украине фиксируются новые случаи заболевания дифтерией. . После эпидемии кори, Украине угрожает новая болезнь - дифтерия. Известный врач прогнозирует большую вероятность ее появления. Что известно о дифтерии - читайте на Без Табу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Дмитрий Разумков Дифтерия Верховна Рада Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - фото 1
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ
17:35
Путинские террористы требуют отказа Украины от суда с Газпромом - фото 1
В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа
15:00
Из дома Данишевской украли 40 тысяч долларов - фото 1
Под Киевом обокрали дом главы Верховного суда
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Загрузка...