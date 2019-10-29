Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем

Слуги народа массово укололись в Раде. Известно зачем

Депутаты от "Слуги народа" массово сделали прививки от дифтерии. Прямо на рабочем месте.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции "слуги народа" публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте. Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Его нужно проводить каждые десять лет как детям, так и взрослым", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине фиксируются новые случаи заболевания дифтерией. . После эпидемии кори, Украине угрожает новая болезнь - дифтерия. Известный врач прогнозирует большую вероятность ее появления. Что известно о дифтерии - читайте на Без Табу.