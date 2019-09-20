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"Слуга народа" Тищенко снова опозорился в Раде (ВИДЕО)

12:00
Тищенко снова оскандалился в ВР - фото 1
Тищенко снова оскандалился в ВР

Судя по всему, у народного депутата и владельца элитных отелей в Киеве при виде журналистов вскоре будет начинаться нервный тик. По крайней мере, за почти месяц своей политической карьеры общаться с представителями СМИ без зашкваров Николай Тищенко так и не научился.

Когда Тищенко ходил по коридорам Верховной Рады вместе со своим коллегой по партии Артемом Культенко, к ним подошла журналист "Радио Свобода", которая задала вопрос, кто является министром здравоохранения.

Первое заседание Рады: топ зашкваров дня от "Слуг народа"

Представительница СМИ пояснила парламентариям, что "Слуг народа" многие обвиняют в бездумных голосованиях за идеи Зеленского, Разумкова и команды.

Впрочем, не смотря на простейший вопрос, депутаты на него ответить не смогли. Вместо этого Культенко начал рассказывать о том, что "не понимает, почему ему задают подобные вопросы", а Тищенко и вовсе оскандалился:

- Попейте водички, вам полезно, - заявил ресторатор, протягивая журналистке стакан. - А кто вы вообще такая, что нас проверяете? Вы мне кто, мой папа или моя жена?

Нардеп попытался обвинить работницу издания в том, что она не представилась, после чего просто удалился в зал заседаний ВР.

Смотрите видео общения Николая Тищенко с журналистами онлайн:

Напомним, это уже не первый зашквар Тищенко в Раде. 29 августа нардеп не смог пояснить журналистам, почему пришел к Стене памяти погибшим на войне.

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