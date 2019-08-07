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"Слуга народа" спонсировал партию Мураева

Вчера, 20:59
"Слуга народа" спонсировал партию Мураева - фото 1
"Слуга народа" спонсировал партию Мураева

Мажоритарщик от "Слуги народа" Андрей Одарченко проспонсировал партию "Наши" Евгения Мураева.

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник "Беркута"

Об этом сообщают "Схемы".

По данным СМИ, Одарченко в 2018 г. перечислил на счета "оппозиционера" около 200 тыс грн. На данный же момент позеленевший политик отрицает свою "помощь".

'Слуга народа' спонсировал партию Мураева - фото 185571

Андрей Одарченко

На вопрос, близки ли ему взгляды Мураева, он ответил следующее:

"Нет, я в другой партии".

И все бы ничего, но финотчеты говорят о другом.

'Слуга народа' спонсировал партию Мураева - фото 185573

Отметим, что намедни вероятный глава фракции "СН" Давид Арахамия честно признался в наличии у "зеленых" пророссийских политиков.

Возможно, вам мало отчета и слов Арахамии и вы задаетесь вопросом: "Может ли Одарченко быть в их числе?" Отвечаем: Вполне. Его особу связывают с топ-пограничником эпохи Януковича Вадимом Слюсаревым.

К слову сказать, тот имел весьма тесные контакты как минимум с несколькими "зелеными" мажоритарщиками в Харьковской области (см. схему), что лишь подтверждает тезисы о группах влияния на молодую и зеленую команду.

'Слуга народа' спонсировал партию Мураева - фото 185570

Напомним, "разбойник" из Беркута "засудит" Зеленского.

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Партия Слуга народа Харьковская область Верховна Рада Евгений Мураев Новости Украина
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