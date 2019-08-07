"Слуга народа" спонсировал партию Мураева

"Слуга народа" спонсировал партию Мураева

Мажоритарщик от "Слуги народа" Андрей Одарченко проспонсировал партию "Наши" Евгения Мураева.

Об этом сообщают "Схемы".

По данным СМИ, Одарченко в 2018 г. перечислил на счета "оппозиционера" около 200 тыс грн. На данный же момент позеленевший политик отрицает свою "помощь".

Андрей Одарченко

На вопрос, близки ли ему взгляды Мураева, он ответил следующее:

"Нет, я в другой партии".

И все бы ничего, но финотчеты говорят о другом.

Отметим, что намедни вероятный глава фракции "СН" Давид Арахамия честно признался в наличии у "зеленых" пророссийских политиков.

Возможно, вам мало отчета и слов Арахамии и вы задаетесь вопросом: "Может ли Одарченко быть в их числе?" Отвечаем: Вполне. Его особу связывают с топ-пограничником эпохи Януковича Вадимом Слюсаревым.

К слову сказать, тот имел весьма тесные контакты как минимум с несколькими "зелеными" мажоритарщиками в Харьковской области (см. схему), что лишь подтверждает тезисы о группах влияния на молодую и зеленую команду.

Напомним, "разбойник" из Беркута "засудит" Зеленского.