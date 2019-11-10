"Слуга народа" сменила руководителя

Корниенко стал главой "Слуги народа" вместо Разумкова

В воскресенье, 10 ноября, разваливающаяся фракция Зеленского, которая из-за внутренних склок не может обеспечить "правильное" голосование, провела масштабный съезд.

В ходе сегодняшней сходки представляющей монокоалицию парламентской партии Дмитрий Разумков покинул пост руководителя "Слуги народа".

Решение это было исключительно формальным, ведь бывший регионал-политтехнолог уже давно занимает должность спикера Верховной Рады.

Кандидатур на пост руководителя партии особо не было - лидеры Зе команды протопили за политтехнолога Александра Корниенко. Его способности и планы на "Слугу народа" обсуждали несколько часов, но альтернативных претендентов никто из парламентариев не предложил.

Выступая на съезде, Корниенко предложил создать Аналитический центр партии, Центр законотворческой инициативы, Центр учебы и развития, а также также он анонсировал открытие школы мэров и общин.

На все это у Зеленского хотят тратить государственные средства, ведь бюджетное финансирование "СН" предусмотрено весьма серьезное.