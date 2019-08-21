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"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов" Но есть нюанс

Вчера, 23:00
"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов" Но есть нюанс - фото 1
"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов" Но есть нюанс

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко сфотографировался на фоне карты разделенной России.

"В ср*ку!": Найем жестко унизил "слугу народа"
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"В ср*ку!": Найем жестко унизил "слугу народа"

Совместное фото со "слугой народа" выложила глава комитета иностранных дел ВРУ Анна Гопко.

"Цивилизованная практика передачи дел преемникам в комитете по иностранным делам. Демократично, ответственно, прозрачно и стратегически. Для будущих успехов Украины обсудили с Богданом Яременко приоритеты работы комитета, поделилась опытом работы 8 созыва. Символическое фото на фоне карты Идель-Урала - сознательный выбор", - написала чиновница в Facebook.

'Слуга народа' сфоткался на фоне карты 'сепаратистов' Но есть нюанс - фото 186365

Отметим, что Идель-Урал – это название гипотетической республики народов Поволжья, желающих отделиться от России. Как знать, как знать…

'Слуга народа' сфоткался на фоне карты 'сепаратистов' Но есть нюанс - фото 186367

Напомним, Зеленскому не нужны журналисты, сказал Богдан.

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