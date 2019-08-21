"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов" Но есть нюанс
"Слуга народа" сфоткался на фоне карты "сепаратистов" Но есть нюанс
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко сфотографировался на фоне карты разделенной России.
"В ср*ку!": Найем жестко унизил "слугу народа"
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Совместное фото со "слугой народа" выложила глава комитета иностранных дел ВРУ Анна Гопко.
"Цивилизованная практика передачи дел преемникам в комитете по иностранным делам. Демократично, ответственно, прозрачно и стратегически. Для будущих успехов Украины обсудили с Богданом Яременко приоритеты работы комитета, поделилась опытом работы 8 созыва. Символическое фото на фоне карты Идель-Урала - сознательный выбор", - написала чиновница в Facebook.
Отметим, что Идель-Урал – это название гипотетической республики народов Поволжья, желающих отделиться от России. Как знать, как знать…
Напомним, Зеленскому не нужны журналисты, сказал Богдан.
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