"Слуга народа" назвал даты внеочередного заседания ВР для затыкания дыр в Кабмине Шмыгаля

"Слуги народа" не очень торопятся назначать новых министров

18, 19 или даже 20 марта парламент может собраться на уже третье внеочередное заседание за последний месяц. Рассмотреть на нем нардепы намерены назначения недостающих министров после отставки прошлого состава правительства.

Об этом во вторник, 10 числа, заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко 10 марта после заседания круглого стола на тему "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

По словам одного из лидеров Зе команды, инициировать внеочередное заседание Рады могут или депутаты, или президент.

- Если речь идет о кадровых назначениях, несмотря на необходимость усилить экономический блок, то, возможно, на пленарное заседание вне очереди мы соберемся только на следующей неделе, - отметил народный избранник. - Ясность относительно даты заседания может быть внесена в пятницу. Если объявлять внеочередное на 18 марта, то уже 13-го нам нужно его инициировать. Не позднее, чем за три дня, чтобы был порядок дня, и депутаты понимали, что происходит. Или тогда мы с понедельника переходим опять в четверг, или даже в пятницу.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина, но только без целого ряда глав министерств, поскольку Зе команда испытывает жестокий кризис кадров, а набирать чиновников такого уровня из массовки ТВ-шоу и так далее уже пробовали.

Что же касается экономических проблем в государстве, то, как признавался сам нынешний премьер, на момент назначения у него не было абсолютно никакой программы по преодолению кризиса. А проблемы возникли серьезнейшие: по данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%, а остановить падение члены бывшего состава Кабмина не сумели. Более того, в довесок к распетливанию созданных Гончаруком и компанией проблем, Шмыгалю предстоит еще и пройти испытание эпидемией коронавируса.